TOTOFORMAZIONE, DUE SOLE CERTEZZE: NICO E BONAVENTURA

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina questa sera scenderà in campo nel big match contro l'Inter per la terza gara di questo campionato 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano, reduce della bella vittoria contro il Rapid Vienna e, di conseguenza, dalla qualificazione per il secondo anno consecutivo in Conference League, vorrà scendere in campo per dimostrare il proprio valore anche in Serie A. Il tecnico ex Spezia ha già in mente i possibili undici anche se con qualche dubbio. In attacco è favorito Beltran rispetto a Nzola, in difesa dovrebbe giocare titolare il baby viola Kayode e sull'esterno ballottaggio aperto tra Brekalo e Kouame. Tanti dubbi ma due sole certezze: Nico Gonzalez e Bonaventura.

La Nazione (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

La Gazzetta dello sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

TuttoSport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Repubblica Firenze (4-2-3-1):Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

TuttoMercatoWeb (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.