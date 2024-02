TOTOFORMAZIONE, DUE DUBBI: UNO IN MEDIANA, L'ALTRO SU JACK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono due i ballottaggi principali che ancora resistono quando manca sempre meno a Fiorentina-Frosinone. Guardando alla probabile formazione viola che i singoli quotidiani propongono, sul reparto difensivo ci sono pochissimi dubbi: si va con Kayode e Biraghi sulle fasce e Quarta e Milenkovic al centro.

Il primo dubbio arriva a centrocampo, dove tutti schierano Maxime Lopez ma c'è chi punta su Mandragora al suo fianco, e chi su Duncan. Belotti e Nico Gonzalez sono messi in campo da tutti i giornali, mentre sugli altri due ruoli ci sono scelte diverse. Alcuni puntano su Beltran dietro a Belotti, altri su Bonaventura. Ma c'è anche chi, come il Corriere dello Sport e Tuttosport, li vede entrambi in campo con Ikoné in panchina e Jack sulla fascia.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Frosinone secondo la stampa nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.