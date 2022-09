TOTOFORMAZIONE, DUBBIO TRA DODÔ E VENUTI. POI TUTTE SCELTE GIÀ FATTE

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Si torna in campo subito: dopo il brutto pareggio contro il Riga in Conference League, la Fiorentina sfida quest'oggi il Bologna per la sesta giornata di Serie A. Al Dall'Ara calcio d'inizio alle ore 15, partita che verrà trasmessa in diretta televisiva da... Si torna in campo subito: dopo il brutto pareggio contro il Riga in Conference League, la Fiorentina sfida quest'oggi il Bologna per la sesta giornata di Serie A. Al Dall'Ara calcio d'inizio alle ore 15, partita che verrà trasmessa in diretta televisiva da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi