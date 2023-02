TOTOFORMAZIONE, DAVANTI TOCCA A CABRAL. TURNOVER IN DIFESA E SIRIGU DAL 1'

In vista della gara di questa sera contro il Braga Vincenzo Italiano ha in mente un concreto turnover. A cominciare dal portiere dove, al netto del lutto che ha coinvolto Sirigu, il portiere è pronto a fare l’esordio. Davanti a lui, complice la squalifica di Venuti e il forfait di Milenkovic, occhio a Dodo e Biraghi sulle fasce e a Quarta e Ranieri coppia centrale. Qualche dubbio in più in mediana dove resta in sospeso la valutazione su Amrabat, in calo nella sfida con l’Empoli: se il marocchino dovesse riposare, spazio a Mandragora con Bonaventura e Duncan. Accorgimenti anche in attacco: Cabral, reduce da tre gol in appena 36’, sprinta per una maglia da titolare, mentre sulle fasce gli indizi convergono su Ikoné e Kouame.

La Nazione (4-3-3): Sirigu; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikonè, Cabral, Kouame.

