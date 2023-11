TOTOFORMAZIONE, DAVANTI NZOLA. DUBBIO SULLA FASCIA SINISTRA TRA KOUAME E BREKALO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Milan secondo i quotidiani. Scelte obbligate in difesa con Biraghi a sinistra e Parisi sulla corsia di destra. La coppia centrale davanti a Terracciano, vista la squalifica di Luca Ranieri, sarà formata da Milenkovic e Martinez Quarta. Non dovrebbero esserci dubbi nemmeno in mediana dove, accanto ad Arthur, dovrebbe giocare Duncan. Intoccabili nonostante gli impegni con le rispettive nazionali Bonaventura e Nico Goinzalez. Ballottaggio apertissimo invece per il ruolo di esterno sinistro tra Kouame e Brekalo. Davanti il grande dubbio Nzola-Beltran sembra risolversi in favore dell'angolano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Kouame, Nzola.

LA NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Kouame, Nzola.

CORRIERE FIORENTINO (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Kouame, Nzola.

FIRENZEVIOLA.IT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola