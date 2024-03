TOTOFORMAZIONE, DAVANTI BELOTTI. SULLA TREQUARTI PIÙ BELTRAN DI BARAK. DUBBIO NICO

FirenzeViola.it

Stasera, alle 20:45, la Fiorentina tornerà in campo al Franchi per sfidare il Milan. Qualche dubbio, vista anche la lunga pausa di sedici giorni dall'ultima partita(Fiorentina-Maccabi Haifa del 14 marzo), per Vincenzo Italiano nella scelta dell'undici iniziale. In difesa, davanti al solito Terracciano, spazio al quartetto composto da Kayode, Ranieri, favorito su Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo ci sarà Arthur in cabina di regia con Mandragora a fargli da spalla.

Con Bonaventura squalificato, dietro a Belotti, schierato da tutti i quotidiani come punta titolare, ci sarà uno tra Beltran, favorito secondo tutti i giornali oggi in edicola, e Barak. I due vengono entrambi dal gol in nazionale, vedremo chi sceglierà Italiano. Sugli esterni sicuro di una maglia Sottil a sinistra, mentre il grande dubbio riguarda Nico Gonzalez, rientrato tardi dagli impegni con la nazionale argentina. Se non dovesse partire dal primo minuto il numero 10 viola, l'alternativa è Ikonè. Queste le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola:

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.