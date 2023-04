TOTOFORMAZIONE, DA BARAK-BONAVENTURA A IKONÉ-SAPONARA: DUBBI SOLO SULLA TREQUARTI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle ore 21 allo Stadion Miejski di Poznan andrà in scena la sfida tra Lech Poznan e Fiorentina, quarti di finale d’andata di Conference League. I viola, reduci dal pareggio contro lo Spezia, cercheranno di mettere sulla buona strada il percorso verso la semifinale. Mentre il Lech Poznan, con il cammino in campionato ormai abbandonato, proverà a ottenere una semifinale che sarebbe storica. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, i dubbi sulle possibili scelte di mister Italiano riguardano solo la due terzi della trequarti d'attacco. Andando in ordine però, le scelte negli altri ruoli sembrerebbero, pressoché, già prese. Terracciano in porta. A destra della difesa confermatissimo Dodo, con Milenkovic e Igor (Quarta squalificato) al centro e Biraghi a sinistra. Nella mediana torna Amrabat dopo la squalifica in campionato, insieme a lui Mandragora. Dietro a Cabral, pieno ballottaggio tra Barak e Bonaventura e tra Ikoné e Saponara. Nico titolare.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Barak, Saponara, Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Barak, Saponara, Cabral.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Barak, Saponara, Cabral.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral.

Il Tirreno (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara, Cabral.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral.