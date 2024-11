TOTOFORMAZIONE, BOVE-ADLI IN MEDIANA, BELTRAN DIETRO A KEAN. UN UNDICI QUASI ANNUNCIATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un clima di inguaribile ottimismo - generato dal periodo roseo che attraversa la squadra, perché Nicosia è stato solo un incidente di percorso -, la Fiorentina cerca l’ultima sinfonia prima della sosta, più precisamente la sesta consecutiva in campionato, per poi staccare qualche giorno e gestire al meglio la pausa nazionali. Un’atmosfera, quella prevista oggi pomeriggio al Franchi, condita dal tutto esaurito (circa 24mila presenze) che registrerà lo stadio anche grazie allo storico gemellaggio col Verona, oggi però vittima da sacrificare per gli uomini di Palladino. Che per l’occasione rispolvera la miglior versione della sua squadra, ribaltata completamente rispetto all’undici che ha lasciato i tre punti europei giovedì, a Cipro.

E non ci sono dubbi neanche tra i quotidiani in edicola su quale Fiorentina schiererà oggi l’allenatore. Torna De Gea fra i pali, Dodo e Gosens di nuovo a presidiare le fasce, coadiuvati al centro della difesa da Comuzzo (fresco di convocazione in nazionale) e Ranieri. In mezzo al campo, nel consueto 4-2-3-1, la coppia vedrà protagonista il solito Bove, accompagnato da Adli (solo una testata indica Mandragora al suo poto). I tre dietro a Kean - che torna dal primo minuto a guidare l’attacco - saranno Colpani a destra (vista anche l’assenza di Ikoné, non convocato dopo il lutto familiare), Beltran da trequartista e Sottil a sinistra.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara col Verona, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.