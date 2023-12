TOTOFORMAZIONE, BELTRAN SORRETTO DA BARAK. TANTI DUBBI SU CHI DEVE DARE RISPOSTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Due mesi e mezzo dopo, la Fiorentina cerca la vittoria fuori dal Franchi. L'ultimo assolo in trasferta risale alla vittoria di Napoli, poi pareggi e sconfitte. A Monza però troverà una squadra ostica e che dovrà fronteggiare con non poche (e non poco importanti) defezioni. Senza Nico Gonzalez, Bonaventura e Quarta, Italiano si ritrova a schierare una formazione che per tutti i quotidiani è la solita, con i punti interrogativi che interessano solo gli esterni d’attacco.

Quelli da cui il tecnico ha detto di aspettare risposte entro l’inizio del mercato. Da qui i dubbi, anche per la stampa, su chi vestirà i panni del titolare sulle corsie: Sottil, Ikone e Kouame si giocano due maglie, nessuno dà per favorito invece Brekalo. Per il resto, Terracciano con l’aiuto di Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi presidierà l’area difensiva. In mezzo al campo torna Arthur dal primo minuto insieme a Duncan, ristabilito, con Barak che avrà l’occasione di rimpiazzare Bonaventura alle spalle di Beltran. Solo per una testata (il Corriere Fiorentino) potrebbe esserci un ritorno al 4-3-3, visto il poco convincente avvio di stagione proprio di Barak, che verrebbe così lasciato fuori. Ma è un'ipotesi che per tutti gli altri non si verificherà, con Italiano che dovrebbe restare fedele all’ormai collaudato 4-2-3-1. Questa la probabile formazione viola per Monza-Fiorentina secondo la stampa:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; Beltran.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; Beltran.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Beltran.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouamé.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè; Beltran.