FirenzeViola Totoformazione, ballottaggio Dodo/Moreno. Davanti spazio a Beltran e Zaniolo

Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, Raffaele Palladino è orientato a riproporre il consolidato 3-5-2 contro il Celje. In porta spazio a De Gea come assicurato dal tecnico in conferenza stampa. In difesa è pronto il trio Comuzzo-Pongracic-Ranieri, con la possibilità che Moreno prenda il posto dell'ex Lecce. A centrocampo è ballottaggio proprio tra l'argentino e Dodo, che si contendono la fascia destra. Al centro si scaldano Adli, Cataldi e Mandragora. Sulla sinistra è pronto Folorunsho. In attacco, infine, dovrebbero esserci Beltran e Zaniolo.

Gazzetta (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Richardson, Adli, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Zaniolo.

Cor. Fio. (3-5-2): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.

Cor. Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Beltran, Zaniolo.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Zaniolo.

Rep. Fi. (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Beltran, Zaniolo.