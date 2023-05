TOTOFORMAZIONE, BALLOTTAGGI IGOR-RANIERI E MANDRAGORA-DUNCAN. IN ATTACCO...

FirenzeViola.it

Quest'oggi andrà in scena la sfida tra Napoli e Fiorentina, valida per la 34a giornata di Serie A. La squadra di Spalletti, già campione d'Italia, si troverà di fronte una Fiorentina vogliosa di ritrovare i 3 punti, ma senz'altro con più di qualche pensiero all'importante andata delle semifinali di Conference League di giovedì contro il Basilea. Vincenzo Italiano in ogni caso sa quanto sia importante ragionare di partita in partita e non vuole lasciare altri punti per strada. Tanti i dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda i centrali di difesa (l'unico sicuro del posto è Milenkovic) e il centrocampo (ballottaggio Duncan-Mandragora). Di seguito le probabili formazioni ipotizzate dai principali quotidiani sportivi:

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Jovic.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Jovic.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Jovic.

La Repubblica (Firenze) (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Kouame, Castrovilli, Sottil; Jovic.

Il Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouame, Castrovilli, Sottil; Jovic.

Firenzeviola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.