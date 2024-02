TOTO-FORMAZIONE: TUTTI D'ACCORDO, TORNA JACK DAL 1'. FARAONI A DESTRA

Fonte: A. Di Nardo

San Valentino di fuoco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola scavalcano l'appennino per il recupero della 21esima di Serie A e alle 19 sfidano il Bologna in un derby tosco-emiliano di rara importanza. Il Bologna ci arriva a +2 in classifica; per l'operazione sorpasso Italiano vara una formazione che dovrebbe variare per 3/11 rispetto a quella che ha ben figurato domenica contro il Frosinone. Dal primo minuto riecco Marco Davide Faraoni, Arthur e Giacomo Bonaventura. Questo almeno quanto riportato dai principali quotidiani, che sono tutti d'accordo. Da Gazzetta a Corriere Fiorentino, nessun dubbio. Terracciano sempre tra i pali, difesa con a destra appunto Faraoni a sostituire Kayode, in mezzo non si deroga dalla coppia Ranieri-Milenkovic (Quarta squalificato), mentre a sinistra c'è capitan Biraghi. In mezzo al campo possibile, come detto, rientro dal primo per Arthur, accanto a lui Duncan autore di due assist col Frosinone. L'unica punta sarà ancora una volta Belotti, dietro di lui terzetto composto da Nico Gonzalez e Ikoné sulle fasce e da Bonaventura (e non Beltran) in posizione di trequartista. Ecco qui il toto-formazione dei principali quotidiani:

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Belotti.

