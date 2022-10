TOTO-FORMAZIONE, TUTTI D'ACCORDO SUL TRIDENTE MA A CENTROCAMPO E DIFESA...

La Fiorentina torna in campo dopo la vittoria di Edimburgo dove ha avuto risposte positive da diversi giocatori ed ha potuto schierare per una parte di gara giocatori recuperati dagli infortuni. Per questo per tutti i giornali ed anche per Firenzeviola nella probabile formazione Milenkovic si riprenderà il suo posto al centro della difesa e quasi per tutti ci sarà la conferma di Quarta in ballottaggio con Igor. Sulla fascia destra dovrebbe tornare Venuti insidiato più da Terzic (titolare solo per Tuttosport) che da Dodo per non rischiare ricadute del brasiliano. A centrocampo ci sono i dubbi maggiori dove per tutti però (tranne la Gazzetta che mette Bonaventura) torna Barak. Tridente d'attacco uguale per tutte le testate: in campo Jovic con Ikoné e Kouame.

Repubblica Firenze (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Duncan, Kouame, Jovic, Ikoné

Tirreno (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.

La Nazione (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Ikoné.

Tuttosport (4-3-3): Terracciano, Terzic, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Barak, Ikoné, Jovic, Kouame.

Corriere dello Sport (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Ikoné.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Ikoné.

Gazzetta dello Sport (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic, Ikoné.

FirenzeViola.it (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Ikoné.