TOTO-FORMAZIONE: QUASI TUTTI D'ACCORDO, BELTRAN-BELOTTI. MA OCCHIO A BONAVENTURA

Fonte: A. Di Nardo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Franchi è una notte che vale una fetta d'Europa: c'è Fiorentina-Lazio, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A ma soprattutto per punti chiave per gli obiettivi (simili) di entrambe le squadre. Sui giornali ampio spazio all'analisi della partita, nel tentativo di anticipare le mosse dei due allenatori. Quasi tutti i quotidiani concordano: per la Viola sarà consueto 4-2-3-1 con Beltran a supporto di Belotti. L'unico giornale che differisce nella scelta del modulo è il Corriere Fiorentino che rilancia un 4-3-3 con Bonaventura come terzo di centrocampo accanto ad Arthur e Duncan e uno solo tra Belotti e Beltran (in questo caso l'argentino) come unica punta. Per il resto tutti d'accordo: sulla destra tornerà la coppia Kayode-Ikoné, con Biraghi e Nico dall'altra parte.

Gazzetta dello Sport: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.

Corriere dello Sport: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.

Tuttosport: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.

La Nazione: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.

Corriere Fiorentino: (4-3-3) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur , Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez.

Firenzeviola.it: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.