TORREIRA, UN ADDIO ANNUNCIATO E UN GRANDE VUOTO DA COLMARE

La storia tra Lucas Torreira e la Fiorentina è finita come tutti non speravano. Il suo riscatto sembrava quasi scontato, data l'importanza del calciatore e considerata l'empatia che si era creata tra lui e tutta Firenze. Invece, come accade spesso nel calcio, le storie d'amore possono anche finire e oggi per quella tra Lucas Torreira e la Fiorentina è arrivata la parola fine. Il calciatore è stato contattato nel pomeriggio dal direttore sportivo viola Daniele Pradè, con cui il rapporto è sempre stato molto forte, che gli ha comunicato che le trattative tra Fiorentina e Arsenal non sarebbero andate avanti e che non vi era alcuna possibilità di un suo possibile ritorno in maglia viola.

In serata dovrebbero arrivare anche le parole dello stesso Torreira che con una lettera d'addio saluterà tutti. Le sensazioni non sono state positive già nel momento in cui la Fiorentina non ha esercitato entro il 31 maggio il possibile riscatto di 15 milioni, e da quel momento in poi le cose non sono migliorate. Nonostante le dichiarazioni d'amore del diretto interessato, che ha espresso più volte la chiara volontà di rimanere sulle sponde dell'Arno, le voci di un possibile strappo non sono altro che aumentate fino ad arrivare ad oggi, alla definitiva rottura. LucasTorreira e la Fiorentina si dicono addio dopo una stagione piena di emozioni, una qualificazione in Conference League conquistata grazie anche alle sue 31 presenze, condite da 5 gol, 2 assist e 1 dente perso a causa della garra che metteva in campo.

Quella garra che aveva fatto innamorare tutti fin da subito. La sua attitudine, e la sua determinazione gli hanno permesso in breve tempo di diventare un leader, il fulcro del centrocampo e anche un beniamino dei tifosi che fino all'ultimo hanno sperato in una sua permanenza. Un addio che a fine campionato non sembrava annunciato ma che con il passare delle ultime settimane è diventato sempre più concreto. Forse qualcosa si era rotto, ma rimane il fatto che Lucas Torreira lascia un grande vuoto da colmare. La dirigenza viola è chiamata a sostituire nel migliore dei modi un titolare, una pedina importantissima nello scacchiere di mister Vincenzo Italiano, con l'obiettivo di far dimenticare a tutti questa breve ma intensa storia d'amore.