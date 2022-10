TORNA DODO DAL 1'. CONFERMATO IL TRIDENTE DI COPPA. QUARTA IN PANCHINA?

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV ACF, ECCO TUTTI GLI ASSENTI PER IL MATCH DI DOMANI SERA Per il match di domani contro il Lecce non saranno disponibili Gollini, Maleh e Ranieri (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ). Fuori dalla lista dei convocati (QUI LA LISTA COMPLETA) anche Sofyan Amrabat, out per squalifica e Riccardo Sottil sempre alle prese con il... Per il match di domani contro il Lecce non saranno disponibili Gollini, Maleh e Ranieri (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ). Fuori dalla lista dei convocati (QUI LA LISTA COMPLETA) anche Sofyan Amrabat, out per squalifica e Riccardo Sottil sempre alle prese con il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi