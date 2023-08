TORNA DODÒ A DESTRA, NICO C'È, CONFERMATO NZOLA DAVANTI

Vigilia d’Europa con vista sul mercato per la Fiorentina che arriva a Vienna poco dopo le voci dall’Inghilterra per Nico Gonzalez. Il rifiuto all’offerta del Brentford è l’antipasto di una giornata in cui la squadra di Italiano torna in campo per la Conference League, sogno sfumato sul più bello nell’amara notte di Praga. Bocche cucite su rumors e indiscrezioni, molta più voglia di parlare del doppio confronto con gli austriaci.

Anche per questo nelle idee di Italiano le modifiche alla formazione vittoriosa a Genova sono poche, con un undici che oggi potrebbe avvicinarsi di molto a quello capace di battere il Genoa. Così davanti a Terracciano è solo Dodò a cambiare la linea a quattro con Milenkovic, Ranieri e ancora Biraghi, così come in mezzo saranno ancora Mandragora e Arthur i due interpreti.

Con Nico destinato a esser confermato sulla corsia destra dall’altra parte Kouamè pare in vantaggio su Sottil per una maglia da titolare, mentre sia Bonaventura che Nzola (favorito su Beltran) pregustano una nuova chance dopo aver ben figurato sabato scorso. In casa Rapid è out il difensore Cvetkovic, per il resto i pericoli principali sono rappresentati dall’esterno Grull e dall’attaccante Burgstaller

LE PROBABILI FORMAZIONI:

RAPID VIENNA (4231): Hedl, Schick, Hofmann, Querfeld, Auer, Kerschbaum, Sattlberger, Oswald, Seidl, Grull, Burgstaller

FIORENTINA (4231): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Kouamè, Nzola