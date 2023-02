TORCIDA VIOLA A BRAGA, 1600 TIFOSI PER RESTARE AGGRAPPATI ALL'EUROPA

Un treno chiamato Europa, che la Fiorentina vuole prendere assolutamente, andando ad acciuffare gli ottavi di Conference attraverso questi playoff supplementari. In campionato le cose non stanno andando per il verso giusto e iniziano a piovere critiche su tutto e tutti come è inevitabile nei momenti difficili. Ma su una cosa la squadra può sempre contare, l'amore e la passione dei tifosi per questa maglia. E se in campionato lo dimostra la media degli spettatori presenti al Franchi, sempre oltre i 30mila, stavolta anche in Europa la tifoseria avrà un ruolo da protagonista, visti i circa 1600 tifosi attesi a Braga.

C'è voglia di Europa, di conoscere nuove realtà o anche quelle più storiche e blasonate e per questo in molti hanno deciso di fare anche uno sforzo economico e prendere biglietto, volo e hotel a Braga per sostenere i viola. Dopo sei anni di assenza e senza certezze di tornarci i tifosi viola sanno che il momento di stare vicino alla squadra e di sostenerla è questo.

E questa gara sarà anche il crocevia per il tifo viola perché dopo Braga verrà fatto un bilancio sulla squadra, se dentro (come in Coppa Italia) o fuori (come in campionato) in due competizioni su tre a febbraio. Un dentro o fuori dunque che cambia il punto di vista dei tifosi sulla stagione viola. E proprio i tifosi non vogliono lasciare nulla di intentato dando fiducia e assistenza alla squadra, andando in Portogallo in massa a sostenerla