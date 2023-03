TOLDO A RFV: "INTER-FIORENTINA SPERO SIA ANCHE LA FINALE DI COPPA ITALIA. CHE RICORDI"

FirenzeViola.it

Francesco Toldo a Radio Firenze Viola

Francesco Toldo, storico ex portiere della Fiorentina e dell'Inter, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola a due giorni dalla partita tra le due squadre. Queste le sue parole: "Io il calcio lo adoro, ma non lo guardo più come prima. Solo in maniera distratta. I miei figli lo seguono però io mi sono distaccato, finisco per seguire più i cartoni animati. Vivo al di là del calcio e faccio tutto ciò che fanno le persone normali. Io sono felice se i bambini si appassionano ad un portiere o ad una squadra, però sono felice di scoprire che si può fare un weekend senza calcio anche se i miei figli sono cresciuti vicino allo stadio di Milano e nonostante gli avessi messo fin da piccoli la maglietta della Fiorentina, ora tifano Inter".

Ricordi di Firenze?

"Io una volta lasciato il calcio volevo salutare tutti i tifosi che mi hanno seguito e nel 2012 feci fatica a fare il discorso perché mi prese l'emozione. Quando parlo dei miei trascorsi mi emoziono ancora perché ho sempre dato tutto. Anche perché io sono sincero, non capisco i dirigenti che spesso dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Se fai certe scelte ma sei onesto, i tifosi ti capiscono".

Cosa ne pensa dei tanti oriundi in Italia?

"Io sono sempre per la qualità, anche se viene da lontano. Però a me dispiace per i giocatori italiani che spesso vengono scavallati e questo non fa bene".

Coppa Italia?

"Mi auguro una finale Inter-Fiorentina anche se poi per me sarebbe dura perché tifo entrambe. Se capita la Juventus sicuramente non ci sarebbero dubbi su chi tifare ma spero comunque in Inter-Fiorentina".

Gli sguardi con Padalino?

"Me li ricordo sì... Ma era tutto funzionale a non far prendere gol alla Fiorentina. Sono contento anche di aver visto la foto di Dati con Batistuta".

Il gol di Batistuta in Roma-Fiorentina?

"Lo dico sempre: è l'unico gol che ha fatto in quella maniera, con il pallone che scendeva".

Quanto manca Firenze?

"Sono venuto pochi giorni fa per sistemare la mia casa di Bagno a Ripoli e venderla, anche se è bellissima".

I ricordi di Wembley?

"Hanno rifatto lo stadio dopo la nostra vittoria... Quella su Kanu è la migliore parata della mia carriera".