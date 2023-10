TOCCA SEMPRE A TERRACCIANO. QUANDO PUÒ TORNARE CHRISTENSEN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La faccia di Oliver Christensen andando negli spogliatoi durante il riscaldamento di Fiorentina-Ferencvaros aveva subito fatto intuire la gravità dell'infortunio che aveva costretto al forfait il portiere viola, con il comunicato di oggi lo stesso club viola ha confermato il problema occorso al portiere danese: lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra". Almeno due settimane fuori, quindi la speranza è di rivederlo, nell'ipotesi più ottimistica, in campo contro il Cukaricki al Franchi per la terza partita del girone di Conference.

Infortunio o non infortunio, comunque, Italiano ed il preparatore dei portieri Savorani avevano già preso una decisione chiara: il titolare per la Serie A era ed è di nuovo Pietro Terracciano che dopo Dragowski e Gollini è pronto a fare un nuovo scalpo, quello di Christensen. La situazione stavolta è diversa, perché il classe '99 non è in prestito come lo era Gollini, ma a titolo definitivo, quindi in vista della prossima stagione andranno fatte nuove valutazioni.

Ma per quest'anno la scelta è fatta e ricadrà, almeno finché non ci saranno problemi, di nuovo su Terracciano che l'aveva detto fin dal suo rinnovo: chiunque voglia difendere i pali della Fiorentina dovrà vedersela con me. E a quanto pare non sembra semplicissimo scalfire la leadership e il ruolo di San Pietro.