TIAGO PINTO SI GUARDA INTORNO: LA FIORENTINA È UN'IPOTESI

Parla ancora da dirigente della Roma, ma sul futuro continua a fare melina: Tiago Pinto è uno dei dirigenti in scadenza della Serie A e la sua permanenza nella capitale è ad oggi piuttosto improbabile (sebbene non impossibile, sia chiaro).

Sia il dirigente portoghese che Mourinho sono alla fine di un ciclo e con la famiglia Friedkin, proprietaria del club, i discorsi sul rinnovo sono più che in alto mare. Per questo il classe '88 di Porto si sta anche guardando intorno per valutare se in Italia o altrove (ma lui preferirebbe restare nel Belpaese nel quale si è trovato molto bene) ci può essere un progetto che lo può stimolare e gli può dare più garanzie rispetto alla piazza giallorossa. E con la Fiorentina c'è già stato qualche primo contatto esplorativo, si mormora da giorni per le vie della Capitale: a Tiago Pinto il progetto Fiorentina piace molto e la situazione sempre in ballo soprattutto di Pradè, a cui viene rinnovato il contratto di anno in anno, potrebbe portare a questa soluzione.

Ancora è troppo presto perché si possa arrivare ad un'opzione concreta, anche perché la stagione è lunga e soprattutto Commisso ha sempre sottolineato quanto per lui sia difficile privarsi dei dirigenti e delle persone a cui si affida, però, quando mancano sette mesi al termine della stagione, l'ipotesi Tiago Pinto per la Fiorentina inizia a farsi strada.