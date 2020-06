THIAGO SILVA, LE AMBIZIONI DI COMMISSO E UN MERCATO CHE CI FARÀ DIVERTIRE

Thiago Silva è l'ultima idea nata in casa Fiorentina. Un'idea figlia del successo ottenuto nella trattativa che ha portato Ribery a Firenze l'estate scorsa e che punterebbe a dare un'altra certezza in un ruolo chiave come quello della parte centrale della difesa. Il brasiliano è in scadenza di contratto col PSG, è deluso dal trattamento ricevuto dopo anni passati da capitano del club e non vede l'ora di trovare un altro accordo, in Europa, per dimostrare che a 36 anni è ancora un giocatore da grande squadra. Le ambizioni della squadra di Commisso gli hanno ricordato subito quelle di Al Khelaifi, che intorno a lui ha iniziato a costruire la base per una squadra da sogno come quella parigina.

Stiamo parlando di un difensore ancora pienamente in forma, che ha disputato 30 partite tra campionato e coppe nella squadra di Tuchel e che resta un elemento centrale dello spogliatoio dei francesi. E' vero, l'età è avanzata, ma il carattere e la qualità di Ribery hanno dimostrato che quando uno nasce campione, se integro fisicamente, può fare la differenza anche avanti con gli anni. Il Milan ci ha pensato prima che si chiudesse l'intesa con Rangnick, ma adesso si è defilato perché la filosofia del manager tedesco non prevede investimenti (anche se si tratta solo dell'ingaggio) per giocatori ultra trentenni. In Brasile c'è la fila, ma lui vuole restare nel calcio europeo e l'entusiasmo viola potrebbe essere decisamente attraente.

Possibile che il giocatore, che secondo Sky ha già dato il via libera per trattare il suo possibile approdo in riva all'Arno, parli anche con alcuni ex compagni di squadra che da Firenze ci sono passati. Ambrosini per esempio, ma anche Kevin Prince Boateng, che ha conosciuto da vicino anche la nuova società. Sicuramente si tratta di un affare non facile da portare a termine, visto che il centrale a Parigi è arrivato a guadagnare anche 12 milioni a stagione, ma col decreto crescita e la volontà del giocatore, anche per l'ingaggio una soluzione potrebbe essere trovata. Siamo alle prime avvisaglie di un mercato fatto di colpi a sorpresa, fantasia e diversi sogni. Thiago Silva è uno di questi e l'età non conta, quando si parla di campioni.