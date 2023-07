THE LAST DIA

FirenzeViola.it

Dopo Fabiano Parisi, Abdelhamid Sabiri e l’ormai imminente arrivo di Arthur, la dirigenza viola è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti della rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano. In attacco, infatti, qualcosa è destinato a muoversi e uno tra Jovic e Cabral lascerà Firenze durante questo calciomercato estivo. I nomi in pole restano sempre quelli di M'Bala Nzola e Boulaye Dia, e proprio su quest’ultimo potrebbero arrivare novità importanti già in queste ore.

A mezzanotte di oggi scadrà il termine per esercitare la clausola di rescissione fissata a 25 milioni e lo stesso presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha già comunicato da tempo che, qualora non dovesse essere esercitata la clausola, allora l’ex Villarreal potrebbe anche essere tolto dal mercato, con il costo del cartellino che salirebbe ben sopra i 25 milioni.

La Fiorentina, però, non è l’unica squadra sulle tracce dell’attaccante. In Premier League piace molto all’Everton, e non è da escludere che proprio il club inglese possa pagare in giornata la clausola così da riuscire a strappare il classe '96 dalla concorrenza una volta per tutte. In Italia, oltre ai viola, si è registrato anche un sondaggio da parte del Milan che però segue da vicino anche altre piste per il proprio reparto offensivo. Staremo a vedere cosa accadrà in queste ore ma la cosa certa è che il futuro di Dia, già stanotte, sarà molto più chiaro.