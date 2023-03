TERZIC VERSO IL RECUPERO: UN'ALTRA PEDINA PER IL TOUR DE FORCE. SULLO SFONDO IL RINNOVO

FirenzeViola.it

Aleksa Terzic verso il ritorno. La pausa servirà a reintegrarlo in gruppo anche se per ora continua a lavorare a parte. Il terzino sinistro, usato spesso da Italiano in questa stagione e in particolare in questo inizio 2023, si era infortunato al 74' della partita contro l’Hellas Verona. Il giocatore già da prima aveva sentito un fastidio all’adduttore nella zona dell’inguine ma aveva provato a restare in campo finché, poco dopo, si è dovuto arrendere: lesione di secondo grado all'adduttore è stato il verdetto.

Così per tutto il mese di marzo il serbo è rimasto lontano dal campo di gioco, con Ranieri che ha ben sostituito Biraghi all'occorrenza, di necessità virtù come si usa dire. Con il ritorno di un terzino di ruolo nella difesa a quattro e con caratteristiche di spinta come Terzic Italiano sa di poter avere una scelta importante in più, a volte anche per sostituire e far rifiatare Dodo sulla destra.

Il cammino è ancora lungo ma la tabella di marcia per il recupero di Terzic per ora è rispettata e non può che dare ottimismo di poterlo rivedere presto in campo. L'Inter è nel mirino, certo, ma il rientro potrebbe essere più graduale per non rischiare ricadute. Peccato anche per la Nazionale: dopo il Mondiale mancato Terzic poteva rientrare nel giro delle qualificazioni grazie ad un minutaggio maggiore e a prestazioni all'altezza, ma l'infortunio gli ha negato questa possibilità. Di sicuro il terzino punta anche a ritrovare un posto tra i convocati dei prossimi impegni della sua Serbia.

Sullo sfondo rimane poi il discorso sul rinnovo, vista la scadenza del contratto nel 2024. Come per altri (vedi Igor), la Fiorentina a gennaio aveva iniziato a parlarne con l'agente Nikola Kolarov, visto anche il pressing del Bologna. La Fiorentina e Italiano se lo sono tenuto stretto ed anche se l'infortunio ha rallentato il discorso contrattuale le parti dovranno fare un nuovo punto.