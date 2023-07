TERZIC E UN ADDIO SCONTATO. I SUOI ANNI IN VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il terzino della Fiorentina Aleksa Terzic sembra ormai abbia il destino segnato lontano da Firenze. Il serbo infatti, già nella giornata di ieri non ha preso parte alla seduta di allenamento. Terzic dovrebbe approdare al Salisburgo. Il giocatore viola infatti, già nel weekend dovrebbe partire per l'Austria per poi, prossima settimana, svolgere le visite mediche e firmare con il club allenato da Matthias Jaissle. La cifra del trasferimento si aggira intorno ai 5.5 milioni più bonus che potrebbe arrivare fino a 2.5 milioni.

Il terzino sinistro, arrivato il 13 giugno 2019 alla Fiorentina, fa il suo esordio, con il club gigliato, il 29 luglio 2020, contro il Bologna. Per disputare la prima partita da titolare con la maglia viola, Terzic deve aspettare fino al 22 dicembre 2021 contro il Verona. Il terzino è stato il primo acquisto dell'era Commisso, ma l'ultimo di Pantaleo Corvino. La Fiorentina lo ha acquistato per 1.7 milioni di euro dalla Stella Rossa e, in totale, con la maglia gigliata ha realizzato 51 partite, segnando però un solo gol e fornendo cinque assist.

Adesso, dopo quattro anni, Terzic è pronto a lasciare la Fiorentina e i suoi compagni, specialmente i connazionali Jovic e Milenkovic con i quali aveva legato molto. Con lo stesso Jovic, il laterale sinistro, lo scorso anno, si è reso protagonista anche di una vicenda non troppo piacevole. Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea i due serbi hanno ripostato nelle loro stoeries Instagram un post che conteneva un commento polemico nei confronti dell'allenatore Vincenzo Italiano.

Il giovane talento della Stella Rossa cerca riscatto e vuole trovare la continuità che a Firenze invece è mancata. È quindi ormai pronto a lasciare la maglia viola ed indossare quella bianca e rossa del Salisburgo, che ha superato la concorrenza del Bologna.