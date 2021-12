TERZIC, DA ESUBERO A RISERVA AFFIDABILE: A VERONA NUOVA OCCASIONE. E A GENNAIO...

L'espulsione di Biraghi per doppio (e dubbioso) giallo comporterà la squalifica del giocatore che per la prima volta non sarà dunque tra i convocati viola. A Verona tra due giorni, vista anche l'impossibilità di fare tanti esperimenti, sulla fascia sinistra dovrebbe quindi giocare Aleksa Tersic al quale Italiano sta dando minutaggio sì con il contagocce, a parte i 90 minuti in Coppa Italia con il Benevento, ma con continuità. Gli 81 minuti giocati in A sono frutto di 30 minuti con l'Udinese, 23 con il Cagliari, 7 con la Lazio, 6 a Bologna, 3 con la Salernitana e 12 ieri contro il Sassuolo.

Minutaggio che ha dato più fiducia e feeling con i compagni al serbo che è nella Fiorentina dal 2019, quando la nuova proprietà si trovò un affare già concluso dalla precedente gestione (a 1.7 milioni). Per i viola d'altronde il terzino classe 99 aveva detto no al rinnovo con la Stella Rossa che gli era costata la "retrocessione" nei giovani ed era quasi un debito di riconoscenza prenderlo comunque. E in patria, dove ora è anche nel giro della Nazionale maggiore con gli altri tre compagni viola, allora lo chiamavano il nuovo Kolarov anche per la personalità.

Nella prima stagione viola viene considerato un esubero e colleziona solo 4 presenze poi l'anno successivo viene dato in prestito all'Empoli dove colleziona 21 presenze. Ora la grande opportunità con Italiano, che lo ha tenuto in estate, con la consapevolezza anche da parte del rgiocatore che sulla fascia Biraghi è il capitano e titolare e a lui toccano solo spezzoni di gara. Un equilibrio che fa bene alla squadra e che la Fiorentina, nonostante l'interesse di Empoli, Salernitana e Sampdoria, vuole mantenere anche a gennaio perché con i cinque cambi e un tecnico come Italiano le occasioni per scendere in campo ci saranno sempre.

E con la squalifica di Biraghi, l'opportunità di una gara intera, dopo quella di Coppa, è di nuovo concreta. Le alternative sono Igor più affidabile però come centrale o come "braccetto" in una difesa a tre, o Venuti adattato sulla sinistra ma in quest'ultima parte di campionato le prestazioni di Terzic danno comunque fiducia anche se l'avversaria si chiama Verona, squadra sempre tosta e che vuole riscattare il ko di Torino. La palla passa dunque al giocatore che non dovrà far rimpiangere il capitano e farsi trovare pronto.