TERZIC, A BREVE INCONTRO PER IL RINNOVO. DOMANI TITOLARE, MA A SINISTRA O A DESTRA?

Mancano poco più di ventiquattro ore a una delle partite più importanti dell’anno per la Fiorentina. Domani, infatti, gli uomini di Vincenzo Italiano scenderanno in campo contro il Braga con un unico solo obiettivo: qualificarsi agli ottavi di Conference League. Al tecnico viola non mancano sicuramente i dubbi di formazione: da chi sarà la punta contro i portoghesi a quali esterni impegnare, passando per i terzini. A proposito di questi ultimi, chi sembra essere quasi certo di una maglia da titolare è Aleksa Terzic.

Il difensore serbo, infatti, è uno dei calciatori più in forma in questo complicato periodo e, dopo aver riposato contro la Juventus, è pronto a riprendersi la titolarità contro il Braga, a sinistra o a destra. Sono ben cinque, su sei, le presenze collezionate dal classe ‘99 nel girone di Conference, riuscendo anche a sfornare un assist per i compagni giocando da terzino destro. Chissà quindi che in Europa non possa ritoccare al giovane cresciuto nello Stella Rossa, da capire solo se al posto di Biraghi o di Dodô.

La Fiorentina, con il pieno appoggio di mister Italiano, durante l’ultimo mercato di riparazione ha rifiutato più e più volte tutte le avances del Bologna che avrebbe fatto di tutto per regalarlo a Thiago Motta. A dimostrazione che sia la proprietà che il tecnico credono fortemente in lui e nelle sue potenzialità. Il contratto di Terzic è in scadenza nel giugno 2024 e proprio per questo, come confermato dallo stesso Pradè nell’ultima conferenza stampa, la dirigenza è già al lavoro con l’obiettivo di trovare un accordo per il rinnovo di contratto e nelle prossime settimane è in programma un incontro con Nikola Kolarov, fratello dell'ex difensore Aleksandar Kolarov, ma soprattutto agente del terzino.