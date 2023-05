TERRACCIANO VUOLE ESSERCI. MA CEROFOLINI È ALLERTATO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La mattinata fiorentina è iniziata con la notizia dell'assenza di Pietro Terracciano alla rifinitura, alla vigilia di una partita da cui passa la stagione della Fiorentina. Un po' come in campionato contro la Cremonese quando giocò Sirigu, ora ai box per il grave infortunio. Un campanello d'allarme sul quale il tecnico ha dato però qualche rassicurazione:Terracciano ha accusato qualche linea di febbre che ha portato lo staff a dargli un po' di riposo ma per domani dovrebbe comunque essere a disposizione. Dovrebbe, appunto. Il portiere viola cercherà di esserci a tutti i costi e non sarà certo un allenamento in meno a metterne in discussione la presenza. D'altronde la partita sarà alle 21 e dunque c'è tutto il tempo per recuperare.

Certo è che un po' di incertezza rimane e Michele Cerofolini dovrà mettere in conto di dover giocare in caso di necessità, il Franchi sarebbe un alleato come contro la Sampdoria. L'aretino, che a breve diventerà anche padre di Eva alla quale ha già dedicato l'esordio in A, potrebbe così fare anche il debutto nella competizione europea. E se della titolarità in campionato Cerofolini lo ha saputo il giorno stesso, per questa partita sa già che in caso di necessità può toccare ancora a lui e dunque dovrà arrivarci preparato anche perché l'avversaria è sicuramente più probante.