TERRACCIANO SI (RI)PRENDE LA PORTA

Pietro Terracciano si è preso, ancora una volta, la porta della Fiorentina. Il dibattito sulla titolarità del ruolo di portiere, almeno per il momento, si è esaurito con la vittoria di ieri contro l'Udinese. Il numero 1 viola è tornato a vestire i panni del Santo, tenendo la porta imbattuta nonostante i tantissimi tentativi dei bianconeri di Sottil. Una parata su tutte, quella in uscita su Thauvin, hanno dato la netta sensazione che il giocatore sia entrato in forma e che, con questa prestazione, abbia voluto mettere i puntini sulle i della lotta a distanza con Christensen, molto più in difficoltà nell'ultimo match giocato in Conference League.

Erano diversi mesi che non si vedeva un portiere così determinante in maglia viola. Forse addirittura dai tempi del playoff contro il Twente all'inizio della passata stagione. Partendo con i soliti dubbi però, Terracciano ci ha messo poche partite prima di dimostrare che al momento è ancora lui il titolare. Christensen è lontano dall'essere capace di mettere in difficoltà Savorani e Italiano nella scelta di partita in partita per il portiere titolare. Addirittura non ci sarebbe da stupirsi nel caso in cui alla fine sia sempre Terracciano il titolare, anche in Europa. Perché troppe sono le garanzie in più che l'ex numero 12 dà di volta in volta al proprio allenatore. Il danese proverà ad inserirsi nel momento in cui Terracciano avrà bisogno di rifiatare, ma per il momento, con i tre punti dell'Udinese Arena, la bilancia pende nettamente in favore di "San Pietro".