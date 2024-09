TERRACCIANO-DE GEA: CHI IL TITOLARE? TUTTO DOPO LA SOSTA

FirenzeViola.it

C'è un tema fra gli altri che incuriosisce i tifosi viola, e riguarda la porta. La domanda viene spontanea: chi sarà il primo portiere della Fiorentina nella stagione 2024-2025? Anche perché a giudicare dalle prime cinque gare disputate finora non esiste una gerarchia delineata. Per adesso Terracciano è stato battezzato come estremo difensore in Serie A mentre De Gea in Coppa. Bisogna capire se l'intenzione sia creare una graduatoria o se l'alternanza sarà ancora una volta parte integrante dell'annata sportiva.

Da questo punto di vista il tecnico Palladino non ha voluto dare riferimenti imminenti dopo la partita di campionato contro il Monza: "Ho voluto vedere entrambi i portieri all’opera e sono molto contento di quello che hanno fatto: oggi abbiamo preferito dar riposare De Gea dopo i 120 minuti di giovedì. Dalla sosta inizieremo a ragionare su chi sarà il titolare". La risposta alla volontà di creare una gerarchia, invece, l'ha data. Ed è evidentemente 'sì'. Dunque quale direzione prenderà sua la Fiorentina?

Ricordiamo che Terracciano ha messo a 'sedere' tutti i compagni con cui ha condiviso il reparto negli ultimi anni: Dragowski, Gollini, Christensen. Da una parte il compito non era dei più ardui, dall'altra è giusto riconoscere i meriti dell'ex Empoli. Che viene raccontato come una persona che non si fa demoralizzare dalla concorrenza e che, anzi, vuole dimostrare di potersi imporre pure su un campione conclamato come De Gea. Che ovviamente è arrivato a Firenze per fare il titolare. Non resta che attendere.