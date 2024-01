TANTI CUORI OLTRE L'ENNESIMO OSTACOLO

FirenzeViola.it

Una cosa sicuramente si può dire di questa Fiorentina senza temere di essere smentiti: la squadra di Italiano ha sicuramente un cuore enorme. Certo, non tutti gli effettivi si possono definire highlander, ma ora sono diverse le prove per constatare questa qualità della squadra viola. Contro il Bologna, in una partita difficile, dove più volte la Fiorentina sembrava ad un passo da crollare davanti ai colpi di Zirkzee e compagni, i viola hanno dimostrato di non mollare mai, restando in piedi, come un pugile che sa di dover mettere in conto anche il rischio di terminare ai punti. E così è andata.

Italiano, che spesso è stato criticato per non aver cambiato modulo o idee di gioco davanti alle assenze, stasera ha smentito tutti schierando la difesa a tre, difendendosi spesso e volentieri e cercando anche il contropiede. Alla fine, nonostante i pali bolognesi siano stati due e mezzo e dunque si possa parlare di occasioni importanti, anche le occasioni della Fiorentina sono state tante, soprattutto nella fase finale della gara, compresi i supplementari. Quarta, Kayode e Milenkovic, hanno rischiato di accorciare una partita poi risultata infinita. In un altro contesto si parlerà delle consuete difficoltà degli attaccanti, ma non è questo il momento.

Poi, dopo 120 minuti di battaglia, con infortuni, cambi e un po' di sano nervosismo, la Fiorentina non ha sbagliato nemmeno un rigore, passando dalla rete di Mandragora a quella del ballerino Mina, fino alla rete decisiva di un ottimo Maxime Lopez. Non bisogna scordarsi nemmeno il "folle" Christensen, che ha saputo ipnotizzare Beukema nel momento clou e ha potuto di nuovo festeggiare sotto la Fiesole. In ogni caso, la squadra di Italiano, per il terzo anno consecutivo si giocherà una semifinale di Coppa Italia e lo farà contro la vincente della sfida tra Milan e Atalanta. Applausi al di là delle tante criticità di una formazione che ha bisogno di rinforzi quanto prima. Applausi perché con la forza di un cuore grande così, si possono superare ostacoli alti anche come questo bel Bologna. Eliminato.