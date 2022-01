TANTE SOLUZIONI PER UN'OCCASIONE DA NON FALLIRE

Vago sapore dell'occasione da non fallire, la sfida di domani al Franchi per i viola, seppure con l'incognita del ritorno a presenze minime (5.000 per la precisione) che con il Genoa limiterà di molto il sostegno alla squadra di Italiano. Un fattore certamente non indifferente per un gruppo che del calore del pubblico ha fatto tesoro nel girone d'andata, ma non abbastanza da cambiare determinate indicazioni fin qui arrivate. Senza contare il cambio di panchina che ha riguardato i liguri.

Con la pronta reazione di Napoli la Fiorentina ha invece dimostrato d'aver ritovato in fretta la giusta strada, quella dell'intensità e di un gioco forse più ragionato rispetto al recente passato ma non per questo meno efficace. La vittoria in coppa è lì a testimoniare molte risposte positive del gruppo nei confronti del tecnico, oltre agli ultimi inserimenti di Ikonè e Piatek che hanno subito offerti buoni spunti se non veri e propri momenti d'incisività in area di rigore.

Quasi un'abbondanza di scelta offensiva che dunque consentirà all'allenatore viola di poter svariare nelle decisioni offensive, considerando anche più cambi a partita in corso come non poteva avvenire nel recente passato. Sottil che ha ripreso ad allenarsi, Saponara autore di un buon primo tempo a Napoli (ma poi uscito all'intervallo e quindi fresco), Callejon rimasto a riposo in coppa Italia e Ikonè che ha trovato il suo primo assist in viola sono un poker d'opzioni che Italiano può distinguere come il più classico dei giocatori.

Aggiungendo alla mano a disposizione per questa giornata l'ulteriore imprevedibilità di Gonzalez e la rinnovata concorrenza di Piatek a Vlahovic. Un'assoluta garanzia di offensività che fa certamente ben sperare, almeno in vista di domani perché comunque passibile di variazioni dettate dal mercato di gennaio e dalla posizione di Vlahovic. Soluzioni per un gioco viola che può diventare oltre che più spettacolare ancora più incisivo sotto porta a caccia di punti determinanti per la rincorsa all'Europa.