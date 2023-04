SVOLTA A SINISTRA?

FirenzeViola.it

Fiorentina-Spezia sarà la sfida al Franchi della 29esima giornata. Nello Spezia giocano diversi polacchi, i due viola Dragowski e Zurkowski ma anche un terzino sinistro, Arkadiusz Reca, il cui agente, Marcin Kubacki, oggi, ha fatto visita al centro sportivo viola. Una visita di cortesia dovuta certo proprio alla partita di domani (sarà infatti al Franchi a seguire il suo assistito) che però potrebbe nascondere anche possibili intrecci di mercato. A sinistra la coppia attuale di terzini è formata da Biraghi e Terzic che al momento dà certezze ad Italiano. Se il capitano sembra essere un punto fermo per allenatore e società, anche Terzic, dopo una stagione praticamente sempre in panchina, ha trovato più spazio impiegato una tantum anche a destra.

Ma per i due, in scadenza al 2024, il rinnovo non è ancora arrivato anche se in questo periodo così intenso di partite difficilmente ci sarà spazio per parlare di contratti, volendo concentrarsi solo sul percorso da fare in campo. Per il capitano in realtà le parti stanno parlando da tempo per il rinnovo (che a certe condizioni scatterebbe comunque da solo) ed anche il procuratore del serbo (Kolarov) è stato avvistato più volte (e documentato da Firenzeviola) al centro sportivo. In realtà a gennaio il Bologna ha tentato a più riprese di portarlo via (con osservatori e dirigenti rossoblù tra cui Di Vaio costantemente al Franchi) ma il muro della Fiorentina e un minutaggio più alto hanno poi convinto il giocatore a restare rinviando però i discorsi sul rinnovo ad un altro momento. Arriverà mai? Intanto la società si guarda intorno e il terzino polacco, 27 anni, riscattato dallo Spezia dall'Atalanta e nel giro della Nazionale, potrebbe essere un giocatore da guardare con attenzione per affiancare chi rimarrà in viola, anche se domani Reca, reduce da un infortunio, dovrebbe partire dalla panchina.