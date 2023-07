SUTALO E UN INTERESSE CHE PARTE DA LONTANO

Mentre la Fiorentina è in attesa di capire se volerà o meno a Belgrado per giocare la prima amichevole internazionale di questo precampionato contro la Stella Rossa, i dirigenti viola Joe Barone e Daniele Pradè sono rimasti a Firenze e non hanno seguito la squadra in Serbia. Sul fronte mercato sono giorni caldi in casa Fiorentina e la permanenza degli uomini di mercato nel capoluogo toscano conferma che qualcosa bolle in pentola. Dall'affare Igor che ormai è andato in porto con il giocatore che ha svolto le visite mediche con il Brighton, fino alla cessione di Amrabat in divenire, con il Manchester United che spinge per la chiusura.

Però con la cessione di Igor, può definitivamente partire il casting in difesa, con il nome più caldo che sembra essere quello di Josip Sutalo. La concorrenza non manca, ma in questo momento, come FV ha raccontato su queste pagine, sembra che il club gigliato stia spingendo più delle altre società interessate. Il calciatore piace anche ad Ajax, Lipsia, Fulham, Arsenal che però al momento rimangono sullo sfondo. Solo il Napoli, insieme alla Fiorentina, sta avendo dei contatti diretti con la Dinamo Zagabria.

L'affare rimane comunque complicato perché il difensore ha un contratto molto lungo, fino al 2028, e il club croato ne fa una valutazione decisamente alta, sui 20/25 milioni di euro. La Fiorentina un tentativo lo farà, anche perché Sutalo è un classe 2000 che ha sempre militato in Croazia e magari sarebbe affascinato dall'opportunità di fare il salto di qualità in un campionato di maggior livello. Inoltre Sutalo è un profilo che la Fiorentina segue da tempo: il corteggiamento viola parte da lontano, da circa un anno quando già la scorsa estate il nome di Josip Sutalo era già circolato tra la lista degli obiettivi viola.