SULLO SFONDO

Il Tardini di Parma lo scenario principale, dietro o più semplicemente a seguire tutt’altra coreografia. C’è aria di cambiamento in casa viola anche se nessuno può o vuole sbilanciarsi. Troppo importante tenere la testa sulla sfida di domani per guardare già alla prossima settimana, altrettanto riuscire a dimostrare che questa squadra sa esprimersi molto meglio e molto di più rispetto a quanto ha fatto vedere di recente.

Per Beppe Iachini sensazioni contrastanti, oggi di fronte ai cronisti in quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa. Perchè poi, al di là di programmi e progetti, sembra davvero che da questo sodalizio tecnico non sia più possibile tirare fuori molto, se non un tran tran che spaventa sotto ogni profilo. In altri termini nemmeno la partita perfetta potrebbe bastare a Iachini per portare a casa una nuova conferma e continuare ad allenare la Fiorentina.

Perchè complici anche alcune contingenze l’eventuale sostituto dell’attuale tecnico sembra pressoché scelto. Nella giornata di ieri la Fiorentina e Cesare Prandelli si sono sensibilmente avvicinati: da un lato il bisogno del club di provare a interrompere la crisi di gioco con una scossa, dall’altro la disponibilità pressoché completa dell’ex ct azzurro a tornare su quella che è stata la sua panchina per parecchio tempo.

D’altronde i primi feedback erano già stati positivi, già dopo la primissima conoscenza avvenuta in un pomeriggio in Palazzo Vecchio per ricordare Alessandro Rialti, adesso si tratta di disegnare un nuovo percorso insieme. Che sia da qui alla fine stagione o qualcosa di più ampio non sembra fare troppa differenza, perchè Prandelli è pronto a tornare in quella che è casa sua, e perchè a prescindere da come andrà a finire la gara di domani lo sfondo da considerare da lunedì prossimo sembra già pronto.