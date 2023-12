SULLE SPALLE DEL VIKINGO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A poche ore dall'inizio di questa diciassettesima giornata di serie A, che verrà aperta proprio da Monza e Fiorentina, i Viola tenteranno l'assalto al quarto posto nel weekend di Natale per regalare ai propri tifosi il migliore dei doni. Biraghi e compagni - al momento - si trovano al quinto posto assieme al Napoli e ad una sola lunghezza di distacco dal Bologna, che dopo le fatiche di Coppa Italia dovrà vedersela contro l'Atalanta.

Il Monza di Palladino, tuttavia, è avversario tutt'altro che semplice da affrontare, a maggior ragione vista l'emergenza infortuni a cui Italiano dovrà far fronte. La Fiorentina, infatti, ha segnato finora 25 reti in campionato, un bottino di tutto rispetto che la colloca alle spalle delle sole Inter (39), Milan (29), Napoli, Atalanta e Roma (tutte e tre a quota 28), ma per questo turno di campionato dovrà fare a meno di tutti i suoi "bomber". Nico Gonzalez, Giacomo Bonaventura e Lucas Martinez Quarta, che insieme hanno segnato 15 reti (il 60% del totale) guarderanno tutti e tre i propri compagni dalla TV e quindi, adesso più che mai, la Fiorentina dovrà cercare risposte da coloro che finora non sono riusciti a impattare con continuità.

Il delegato numero uno per caricarsi la squadra sulle spalle è Lucas Beltran, fosse solo perché l'ex River è il quarto miglior marcatore della rosa con 2 centri. L'argentino, che in campionato sembra essersi sbloccato, ha segnato due gol nelle ultime due partite in cui ha preso parte (contro Salernitana e Verona) e anche all'U-Power Stadium è chiamato a dare continuità al suo buon momento di forma per prendere per mano la squadra, che non vince in trasferta dalla torcida del Maradona dello scorso 6 ottobre, e rendere meno pesanti le assenze.