SULLE RIVER DELL’ARNO

Firenze-Buenos Aires: una tratta che sembra destinata a essere percorsa ancora. La storia della Fiorentina, si sa, è ricca di calciatori provenienti dall’Argentina che, chi più e chi meno, hanno scritto le pagine delle imprese viola. E, proprio in queste ultime ore, la dirigenza gigliata sarebbe al lavoro per portare alla corte di mister Vincenzo Italiano un altro argentino: il ventinovesimo, se l’affare dovesse andare in porto. Si tratta di Lucas Beltrán, attaccante classe 2001 di proprietà del River Plate, che in patria è già considerato un predestinato. Beltrán, però, non sarebbe il primo calciatore che dai Millonarios sbarcherebbe in viola.

Il colpo rimasto nella storia é sicuramente quello di Daniel Passerella. Arrivato a Firenze nell’estate del 1982 dal River Plate, dopo che i viola avevano bruciato la concorrenza di Roma e Real Madrid, in poco tempo il Caudillo riuscì a conquistare i cuori dei tifosi, diventando uno dei più grandi calciatori della storia viola. Passeranno 38 anni prima che la Fiorentina e il River siedano nuovamente a tavola insieme per trattare un calciatore, senza contare i vani tentativi fatti per Julian Alvarez, Emanuel Mammana, Diego Buonanotte, Juan Fernando Quintero e Rogelio Funes Mori, con i viola che nell’ottobre del 2020 strapparono agli argentini Lucas Martinez Quarta per 13 milioni.

L’attuale numero 28 viola e Passarella, però, non sono gli unici calciatori ad aver vestito sia la maglia del River che della Fiorentina. Nella lista, infatti, sono presenti anche Gabriel Omar Batistuta, German Pezzella, Giovanni Simeone e Ramon Diaz. Staremo a vedere se anche Lucas Beltran avrà lo stesso destino dei sopra citati, anche perché, quando un attaccante argentino sbarca a Firenze, è inevitabile che la piazza viola si scaldi in men che non si dica.