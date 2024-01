SUGGESTIONE DIA, L'ACF RIFLETTE

FirenzeViola.it

Partiamo da un assunto: la Fiorentina difficilmente chiuderà un'operazione in entrata sul fronte dei centravanti prima di aver ultimato una cessione. È altrettanto vero che la posizione di M'Bala Nzola risulta solida quanto un panetto di burro, motivo per il quale monta già il toto-sostituto. Sky Sport nella serata di ieri ha annunciato il sopraggiungere di molteplici offerte di prestito per l'angolano ex Spezia, in particolare quest'oggi dalla Salernitana.

Conferme che stentano ad arrivare dal fronte granata (con cui tuttavia l'asse è quanto mai caldo dopo l'affare Pierozzi). La contropartita per l'eventuale scambio con la Fiorentina porterebbe il nome di Boulaye Dia, vecchia conoscenza che la società viola aveva opzionato la scorsa estate per il post Cabral - o Jovic, poco cambia - A dire il vero l'aut-aut presentato a Vincenzo Italiano fu: Nzola + Beltran, oppure Dia. Com'è andata, poi, lo sappiamo tutti.

E adesso il potenziale ritorno di fiamma. Un po' per la sua rottura con la Salernitana, un po' per l'assenza della clausola rescissoria che a luglio complicò le cose, alla Fiorentina non dispiacerebbe rivalutare un profilo capace di inanellare un anno addietro 16 gol e 6 assist. Fermo restando che la Coppa d'Africa, dove il classe '96 è impegnato pur k.o., terminerà l'11 febbraio, i viola dovranno opporsi alla concorrenza di Milan, Eintracht Francoforte e West Ham.