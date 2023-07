SUCCESSO APE VIOLA, DONATI (STREETFOODY) A FV: "CHE GIOIA IN AZIENDA, VI SPIEGO COM'È ANDATA"

Il primo giorno di lavoro al Viola Park ha mostrato poche facce nuove se non quella di Sabiri ma l'attrazione maggiore della mattinata non è stata un giocatore bensì un Ape, anzi due. Che però di vintage hanno solo l'aspetto, essendo dei modernissimi truck prodotti da un'azienda ormai leader nel settore, la StreetFoody, che ha sede nel Valdarno. A consegnare i due mezzi stamattina è stato il direttore commerciale dell'azienda di Terranuova Bracciolini, Lorenzo Donati, che racconta a Firenzeviola come è nata la collaborazione con la Fiorentina: "Degli approcci c'erano già stati anni fa ma il progetto era rallentato per poi riprendere con l'avvicinarsi del taglio del nastro del Viola Park. Così a marzo abbiamo avuto la commissione di questi due mezzi molto iconici e credo che la scelta tra più fornitori in gara sia caduta sui nostri truck perché il dg Barone voleva fortemente che rappresentassero non solo l'italianità ma anche il territorio visto che la Piaggio è di Pontedera e noi del Valdarno. Oggi c'è stata molta soddisfazione nell'aver consegnato le chiavi rispettando i tempi e curando tutti i dettagli come richiesto".

"Li ho consegnati personalmente partendo prestissimo dal Valdarno, con un carroattrezzi ovviamente, per poter arrivare alle 7 al Viola Park dove per la consegna delle chiavi ci ha accolto il direttore Barone in persona, che era molto emozionato e questo mi ha fatto veramente piacere, sia per la sua accoglienza in sé stessa che ha dimostrato come il direttore sia vicino anche ai fornitori, sia perché l'ho visto davvero felice di riceverli. E grazie a lui che li ha subito guidati davanti ai media e al fatto che siano stati posizionati dove passavano i giocatori per entrare al centro sportivo e dunque costantemente fotografati, credo che ci abbia reso l'attrazione della mattinata. Ci siamo sentiti partecipi di questa giornata storica per la società visto che è il primo ritiro al Viola Park. E non le dico quante telefonate ci sono arrivate durante la giornata per farci i complimenti"."Tanta, dal punto di vista personale e lavorativo perché essere scelti da una società di serie A rende veramente orgogliosi. E che questa società sia la "nostra" Fiorentina dà ancora più soddisfazione sia alla famiglia Resti che guida tutta l'azienda di cui StreetFoody è un ramo nato nel 2016 sia ai nostri dipendenti molto dei quali sono abbonati della Fiorentina e in tanti hanno preso anche le ferie per seguire le trasferte internazionali di questa stagione. Perciò immagini che festa per tutti noi. Poi mi lasci dire che siamo felici di aver consegnato a Barone due autentici gioiellini, veramente all'avanguardia, con motore elettrico anche per andare in centro. Hanno insomma un sistema evoluto di impianto elettrico con all'interno un banco che li rende dei veri e propri store con le ruote. Inoltre c'è stata la cura del dettaglio e credo che da questo punto di vista si sposino alla perfezione con un centro sportivo così all'avanguardia e dove nulla è lasciato al caso, che oggi ho avuto modo di ammirare di persona".