STRAORDINARI PER JACK E NICO. IN ATTACCO TORNA NZOLA. DUBBI IN FASCIA

Nuovi cambi in vista per la sfida di domani sera contro il Napoli, con fischio d'inizio al Maradona previsto per le 20.45. C'è bisogno di forze fresche in alcuni settori del campo mentre in altri, i protagonisti di questo inizio di stagione, saranno probabilmente chiamati agli straordinari.

Terracciano non potrà riposarsi dopo l'impegno anche in Conference visto l'infortunio che terrà Christensen lontano dai campi per almeno 2-3 settimane. Davanti a lui, a destra dovrebbe essere confermato Kayode, anche se non tramonta l'ipotesi del doppio terzino sinistro. Parisi è in vantaggio sull'altra fascia, ma Biraghi potrebbe giocare con lo stesso ex Empoli dirottato a destra. Ipotesi comunque meno "calda". Al centro tornerà Milenkovic, mentre come compagno di reparto probabile la conferma di Martinez Quarta.

In mediana si cambia totalmente: tornano sia Arthur che Duncan, coppia che ha dimostrato fino ad oggi di essere assortita in modo migliore rispetto a quelle che comprendono o Maxime Lopez o Mandragora. Nico Gonzalez sarà chiamato agli straordinari prima della convocazione in Nazionale, stesso discorso per Bonaventura, in vantaggio su Barak per giocare dal 1'. Brekalo invece dovrebbe spuntarla sull'esterno a sinistra. Nzola è pronto per riprendersi il centro dell'attacco: più probabile che giochi lui rispetto a Beltran dopo la tribuna contro il Ferencvaros.

Nessuna particolare novità per quanto riguarda il Napoli di Rudi Garcia. In porta andrà Meret, mentre la difesa a 4 vedrà in campo Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Vincenzo Italiano