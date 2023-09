STRAORDINARI IN VISTA

FirenzeViola.it

Con l'infortunio di Yerry Mina la Fiorentina si ritrova con la coperta corta in difesa. L'infortunio riportato dal colombiano, che secondo quanto comunicato questo pomeriggio dalla Fiorentina si tratta di una "lesione tra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra", lo terrà per circa 20/30 giorni ai box. Nonostante sia un pilastro difensivo ormai da molto tempo, toccherà ancora di più a Nikola Milenkovic prendere sulle spalle la squadra, e soprattutto il reparto difensivo viola.

Il serbo è sempre più leader, le chiavi della difesa sono nelle sue mani e ormai è uno dei veterani in rosa. Il tecnico praticamente non rinuncia mai a lui, lo dicono anche i numeri. In queste prime 5 partite giocate è stato l'unico a non essere mai sostituito per un totale di 450 minuti giocati. Alla fine il serbo è sempre stato uno degli stakanovisti della squadra, ma a maggior ragione adesso che si è infortunato Mina, sulla carta suo sostituto naturale, difficilmente Italiano si priverà di uno del suo calibro.

Per Milenkovic si prospetta quindi un periodo di straordinari da non sottovalutare. Con i gironi di Conference League alle porte, e quindi il triplo impegno che si avvicina è possibile che Quarta possa far rifiatare a rotazione sia lui che Ranieri. È inevitabile però pensare che il peso del reparto difensivo dipenderà molto dalle prestazioni del numero 4 viola, con la speranza che Comuzzo si riveli un giovane interessante su cui poter puntare.