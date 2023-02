STESSO COPIONE, 33 ANNI DOPO

La Fiorentina, lunedì alle 18:30, farà visita all’Hellas Verona, in una partita tanto intrisa di affetto tra le tifoserie (per via dello storico gemellaggio) quanto delicata per la classifica. Otto punti separano le due squadre: con gli scaligeri terzultimi, in caso di sconfitta la compagine di Italiano si ritroverebbe a ridosso dei piazzamenti che portano alla retrocessione.

La stagione viola in campionato non è mai decollata. A tenerla accesa però, ci stanno pensando le coppe. Come già qualcuno ha ricordato, quest’annata calcistica porta un po’ alla mente dei tifosi viola quella dell’89-90. Un anno in cui l’andamento della squadra in Serie A non entusiasmava affatto, con la Fiorentina che chiuse in una salvezza risicata a un desolante 12esimo posto, frutto di 7 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte. Quest'anno, dopo 23 giornate, la truppa di Italiano conta 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, momentaneamente al 14esimo posto. È vero che era tutt’altra epoca calcistica, con la vittoria che valeva 2 punti anziché 3, il campionato era a 18 squadre e molto più competitivo, e soprattutto la Fiorentina si forgiava dell’estro e la fantasia di un fuoriclasse, quale Roberto Baggio (17 gol in Serie A quell’anno).

Ma fatto sta che il furore del popolo viola venne tenuto a galla dall’andamento in Coppa Uefa, con la Fiorentina che centrò la finale. Com'è poi andata a finire, è noto a tutti.

Adesso, come quell’anno, la Fiorentina disputa la terza competizione europea (la Coppa Uefa era la medesima per importanza) e l’andamento in campionato, come ricordano le statistiche sopracitate, era all’incirca lo stesso. Chissà che questa stagione non possa ricalcare fino in fondo quella della cavalcata europea del 1990 (magari terminando in modo diverso), alla quale si aggiunge anche la semifinale già conquistata di Coppa Italia.

Il campo e il tempo daranno le risposte.