STESSA DIREZIONE

Altre 24 ore per smaltire le fatiche spese in Corsica, un’altra amichevole che consenta a Italiano di testare condizione fisica e mentale della sua squadra. Nel sabato che vedrà Amrabat giocarsi il terzo posto nel mondiale in Qatar i viola alzano la difficoltà dei test, domani toccherà al Monaco in una gara dal sapore certamente europeo.

Un’altra opportunità per seguire e rifinire il 4231 che buone indicazioni aveva fornito poco prima della sosta del campionato, sorta di correttivo che ha consentito a Italiano e i suoi di tornare in carreggiata dopo troppi risultati negativi. Di certo il rientrante Amrabat è stato il primo a trarne beneficio, ma in attesa che il mercato apra le porte sono anche altri ad aver trovato maggiori geometrie nella linea a tre dietro la punta.

Non c’è perciò da stupirsi se riportato a ridosso dell’area di rigore Bonaventura ha ritrovato un po’ più di smalto rispetto all’inizio di stagione, o se Barak ha già dato segnali di un miglior inserimento in un modulo del genere, così come pare strada obbligata cercare rinforzi sulla trequarti che possano avere le caratteristiche di Sabiri o Pereyra ed esterni come Boga che possano creare superiorità numerica sulle fasce. Uomini che possano alimentare la nuova strada scelta e intrapresa dalla Fiorentina e sulla quale è sempre più probabile che Italiano decida di continuare a correre nel corso della seconda parte d’annata.