STENDARDO A FV, FISICO E VELOCE: CONTI NON FARÀ RIMPIANGERE CHIESA E LIROLA

Andrea Conti potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. FirenzeViola.it ha pertanto contattato in esclusiva un suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Atalanta (2015-17), Guglielmo Stendardo, che ha così parlato del classe '94: "Sarebbe un ottimo acquisto, Andrea è stato tanto sfortunato e merita di riscattarsi".

Gli infortuni lo hanno limitato molto a Milano, vero?

"Assolutamente, penso possa dare tanto e che Firenze sia la piazza giusta da cui ripartire".

Che giocatore è Andrea Conti?

"Fisico, veloce. In una difesa a cinque potrebbe fare bene, anche perché per le sue qualità è più bravo in fase offensiva".

Il potenziale switch Lirola-Conti è vantaggioso per la Fiorentina?

"Io dico che sulla fascia c'è stato qualche buco per via della partenza di Chiesa a settembre. Era un giocatore fondamentale per la squadra, coi suoi strappi e cambi di ritmo. Però se Conti sta bene non fa rimpiangere né Chiesa, né Lirola".

Come ce ne parla dal punto di vista caratteriale?

"E' un bravissimo ragazzo, simpatico e vivace. Si tratta di una persona molto positiva".

Un po' di ottimismo non guasterebbe ai viola.

"Sì, beh, penso che comunque la Fiorentina dopo la vittoria col Cagliari e ovviamente quella di Torino abbia il dovere di ritrovare entusiasmo".

Commisso ne ha portato, di entusiasmo?

"Senza dubbio ha portato tanta energia al suo arrivo, però il Covid ha condizionato tutto il calcio. E l'organico dei viola non rispecchia la posizione in classifica".

Domani ci sarà Fiorentina-Inter...

"I nerazzurri danno motivazione, inoltre la Coppa Italia può mettere in evidenza chi gioca meno. Per questo penso che vedremo una Fiorentina determinata".