STEMMA COMMISSO, LANCIO IL 1° LUGLIO. E LE NUOVE MAGLIE...

Il tasto “restart” è già puntato per i primi giorni di luglio, quando inizierà ufficialmente la nuova stagione della Fiorentina, tanto sul campo quanto dietro le scrivanie. Un’annata - la quarta della gestione Commisso - che molto dovrà dire sulle ambizioni della società dopo il settimo posto e i playoff di Conference League centrati ma che se non altro sarà accompagnata da un affascinante restyling grafico già illustrato nei mesi scorsi che entrerà in vigore fin dal primo giorno del prossimo mese. Il riferimento va in particolare al nuovo stemma societario voluto dalla proprietà, che manderà in pensione la losanga dal rombo oblungo inaugurata nell’era Cecchi Gori (ma anche il logo dei Pontello usato per tutto il 2021/22 sulle maglia da gioco che, a dispetto di alcune critiche iniziali, è stato molto apprezzato a livello di merchandising) e garantirà alla Fiorentina un segno riconoscibile dell’attuale gestione societaria a stelle e strisce.

Il nuovo stemma di Commisso - quello quadrato, con il vittorioso giglio degli anni ’50 e la grande V viola sottostante - sarà dunque presente sul sito ufficiale e sui social viola a partire dal 1° di luglio (sulla pagina YouTube del club per la verità è stato introdotto già da qualche tempo) e verrà inaugurato su maglie di allenamento, divise e prodotti griffati Kappa prima dell’inizio del ritiro di Moena, quando è anche fissata la presentazione delle nuove maglie da gioco. Una data precisa per quello che è uno degli eventi da sempre più atteso dai tifosi viola ancora non c’è ma la sensazione è che la Fiorentina deciderà di svelare le casacche per la stagione 2022/23 prima dell’inizio della fase di lavoro in Val di Fassa, a differenza di quanto invece fatto l’anno scorso, quando lo show avvenne ad inizio agosto.

L’attesa più grande, oltre a conoscere il colore della terza maglia (che dovrebbe essere blu scura, tonalità che era già stata usata in passato con Le Coq Sportif, in particolare nella stagione 2015/16 sempre per la terza divisa), è quella relativa al kit vincitore del concorso lanciato nei mesi scorsi dalla Fiorentina stessa per la quarta casacca: chi si aggiudicherà il primo posto tra i progetti finalisti? Dopo un’ampia scrematura delle quasi 700 proposte ne erano state infatti selezionate sei, tutte realizzate dai tifosi: una con la maglia con strisce orizzontali biancorosse, una nera con inserti viola, una grigia con la silhouette del Ponte Vecchio, una beige con maniche color arancione e verde, una quinta completamente arancione e l’ultima verde pallido con la piantina di Firenze stilizzata.