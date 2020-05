Tutto e il contrario di tutto, ed è logico non stupirsi più di tanto di fronte alle vicende del calcio. Se in tempi normali retromarce e scatti sono all’ordine del giorno l’emergenza che ha travolto l’Italia da oltre due mesi rende gli sviluppi sempre più frenetici, almeno quanto i cambi di posizione del Ministro Spadafora. L’ultima novità in ordine cronologico diventa così il rinvio del prossimo Consiglio Federale in programma venerdì.

Ancora molte, evidentemente, le distanze sulle misure di sicurezza necessarie per tornare in campo e allenarsi in gruppo e d’altronde è proprio sul protocollo medico, oltre che sui diritti tv, che molto si gioca in vista del futuro. Mentre le squadre riaprono i centri sportivi per coloro i quali torneranno a correre tutto è ancora in ballo, qualsiasi piano si decida di perseguire. L'eventuale decisione sul termine del campionato è gioco forza rimandata ai prossimi giorni, quando sarà possibile osservare i primi risultati della curva dei contagi dopo la fase due.

In casa viola intanto oggi cominceranno i tamponi per calciatori, staff medico e tecnico, prima che ognuno comunichi il proprio orario di arrivo al centro sportivo Astori, venerdì, per tornare a lavorare pur con indumenti propri e rientrando a casa per farsi la doccia. Timidi segnali di un lento ritorno alla normalità, con una spada di Damocle che pesa ancora sulla testa di tutti.