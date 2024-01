STADIO, MERCATO, SUPERCOPPA... MA ORA C'È L'UDINESE: GUAI A DISTRARSI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un passo alla volta: domani c'è una partita che non deve essere sottovalutata. Gli argomenti di questi giorni sono tanti, dallo stadio al mercato, che scalda media, politici (il primo), tifosi e addetti ai lavori in generale, tanto da non parlare quasi per niente dell'Udinese che arriverà domani al Franchi alle 18. Se sullo stadio le posizioni dei vari interlocutori sono ferme, sul mercato l'arrivo di Faraoni non ha certo acceso la tifoseria ma di sicuro è un'operazione intelligente che porta alternative all'unico terzino destro rimasto, Kayode, in attesa del rientro di Dodo che dovrà essere graduale nonostante il brasiliano scalpiti e non contenga l'entusiasmo sui social e con i tifosi anche per il fatto di andare a Riyad con il gruppo. Faraoni è arrivato motivato (fattore importante) e sa di doversi mettere a disposizione e l'attesa ora è tutta per l'esterno sinistro o comunque un attaccante.

E a proposito di Riyad domani sera la Fiorentina partirà per Bologna da dove la mattina dopo partirà per questa avventura arabica. La Supercoppa accende la voglia di un trofeo con la consapevolezza di poterselo giocare alla pari a cominciare dalla semifinale con un Napoli in difficoltà ma di sicuro non deve essere una distrazione per i giocatori per la gara, importantissima, di domani. Il campionato è lungo, è vero, ma il quarto posto va difeso con il coltello tra i denti, soprattutto dopo il passo falso con il Sassuolo.

Al Franchi arriva un fiorentino pronto a fare lo sgambetto come nell'aprile 2022 ma la squadra viola deve essere consapevole che due battute d'arresto comprometterebbero l'ottimo cammino fatto nella prima parte di campionato e la formidabile scalata della classifica. Di sicuro Italiano chiederà ai suoi giocatori di non pensare al mercato che sta coinvolgendo i viola né alla Supercoppa concentrandosi sulla sfida con i friulani. Un passo alla volta insomma, a Riyad si penserà da lunedì appunto.