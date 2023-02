STADIO, ATTESO INCONTRO ACF-COMUNE. E A FINE FEBBRAIO I PARCHEGGI

Ieri mattina, presso la Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio, si è svolta la presentazione dei sondaggi di gradimento da parte dei cittadini su stadio e tramvia. A tenere l'evento è stato il sindaco Dario Nardella, accompagnato da una delegazione di Assessori tra cui quello alla Mobilità Stefano Giorgetti. Le statistiche emerse confermano il favore generale alla riqualificazione dell'area di Campo di Marte.

Senz'altro il dato più curioso - seppure non così imprevedibile - è quello secondo cui i residenti del Quartiere 2 risulterebbero i più restii al progetto del restyling dello stadio, presumibilmente in ragione dei disagi che per forza di cose si verrebbero a creare durante il periodo dei lavori. Il sondaggio è stato condotto su 1200 individui suddivisi per genere, età e quartiere di residenza.

Quanto alla preoccupazione degli esercenti rispetto alla realizzazione del nuovo centro commerciale, Nardella ha risposto: "Tranquilli: sarà un centro commerciale fatto di singoli negozi, piccole attività. Saranno appena 5 mila metri quadri, non inficeranno sugli altri negozi". La novità è che entro la fine di febbraio verrà presentata l'area di sosta multipiano, e cioè il parcheggio, circostante.

Il sindaco si è infine espresso sui rapporti con la Fiorentina, sottolineando che al momento non ci sono incontri in programma pur non mostrandosi preocupato in tal senso: "Sicuramente ci vedremo, mi sono sentito con Joe Barone perché stiamo lavorando molto bene, anche il club ci ha mandato una mail condividendo le tempistiche sui lavori dello stadio". Sono attese, dunque, novità.

Di seguito alcune foto scattate all'evento a Palazzo Vecchio, ieri mattina.