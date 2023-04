SQUADRA STREMATA DA S.SIRO, I DUBBI DA SCIOGLIERE PER CREMONA

FirenzeViola.it

La vittoria a San Siro ha fatto consumare energie fisiche e mentali alla squadra rientrata sabato sera a Firenze. Ieri la stanchezza si è infatti sentire ed era evidente e, nonostante lo scarico, solo oggi pomeriggio (ore 15) Italiano capirà chi potrà recuperare per Cremona. Se la classifica sorride di nuovo in campionato (-4 dal settimo posto mentre l'Europa League è a 8), l'appuntamento di mercoledì a Cremona è troppo importante per non gestire al meglio le risorse. Così titolare dovrebbe tornare Nico Gonzalez che è partito, come chi è rientrato all'ultimo tuffo dalla Nazionale, dalla panchina ma ci è anche rimasto per tutti i 90 minuti.

Magari tornerà sull'esterno con Ikoné che certo a Milano non è apparso al meglio ma che con Cabral e l'argentino ormai costituisce il miglior tridente. Davanti infatti, sorprese a parte, impossibile rinunciare a Cabral che, anche quando non segna, dà una grande mano alla squadra. Intanto andrà capito se Jovic ha recuperato dai postumi dell'influenza e dei problemi alle vie respiratorie e sarà in gruppo. Come il serbo anche Duncan è rimasto a Firenze, più probabile però che a centrocampo trovi spazio eventualmente con lo Spezia.

In difesa ci sono invece da capire le condizioni dell'acciaccato Quarta uscito anzitempo anche se Milenkovic-Igor potrebbe essere la coppia anti-Cremonese a prescindere. Per passare al centrocampo, Amrabat a San Siro è entrato in corsa ma in questo mese di Ramadan arriva al tramonto digiuno e dunque con le energie da reintegrare velocemente, come hanno mostrato le immagini dell'acqua e della banana mangiata al volo a bordo campo a San Siro. Anche se Mandragora è una sicurezza in mezzo al campo e sembra combinarsi anche meglio del marocchino con qualunque altro compagno, di sicuro Amrabat riprenderà comunque il suo posto da titolare in mediana magari proprio con l'ex Torino.

Se i due stanno bene c'è solo da capire chi sarà il terzo, mezzala o trequartista che sia: Bonaventura è dura da tenere fuori dopo il gol di Milano, Castrovilli è in gran spolvero e Barak ha recuperato dagli impegni con la Nazionale; forse quest'ultimo è il più fresco per mercoledì. Di certo il tecnico cercherà il miglior undici, interpretando da questi pochi allenamenti a disposizione quanto e come hanno recuperato i suoi giocatori.