SPRAZZI DI BREKALO

Della partita di ieri contro lo Spezia resta senz'altro il rammarico di non aver portato a casa un risultato pieno, soprattutto dopo essere passati in vantaggio grazie all'autogol di Wisniewski (propiziato dalla bella giocata di Biraghi). L'errore da condividere a metà tra Terracciano e Igor è da matita rossa e lascia l'amaro in bocca ad una Fiorentina che ha creato tanto e alla quale è mancato un pizzico di fortuna e di precisione in più. In particolare gridano ancora vendetta i due legni colpiti rispettivamente da Cabral (anche se era stato fischiato fallo) e Brekalo.

Proprio quest'ultimo è stato mandato in campo da Italiano nella ripresa, dopo che Sottil, al rientro da titolare dopo 7 mesi, non è riuscito ad incidere positivamente nei 60 minuti in campo. "Il mister mi ha detto che dovevo fare gol subito e ci sono quasi riuscito: solo il palo mi ha fermato" le parole di Josip Brekalo nel post partita. Ed effettivamente all'esterno croato è mancato solo il gol, che avrebbe coronato una prestazione fatta di giocate interessanti, ottimi spunti e soprattutto avrebbe permesso all'ex Wolfsburg di siglare la prima rete con la maglia gigliata. Insomma per la prima volta dal suo arrivo a Firenze si è visto il vero Brekalo, quello che lo scorso anno al Torino è riuscito a mettere a segno 7 gol e 2 assist (oltre a tante altre giocate degne di nota).

E adesso con tante partite ancora da giocare e un Riccardo Sottil che deve ritrovare inevitabilmente la condizione migliore, ecco che Josip può rientrare sempre di più nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Appuntamento con il gol solo rimandato, ma allenatore e società, soprattutto dopo averlo prelevato dal Wolfsburg in anticipo prima che andasse in scadenza a giugno, credono in lui.